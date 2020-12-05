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السبت، 05-12-2020 01:30 م

سيخضع لفحص كورونا

مصادر سودانية : نقل عمر البشير إلى المستشفى

البشير
عمر البشير


الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام سودانية ، أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير نقل فجر اليوم السبت إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان لإجراء فحوص طبية بعد تدهور حالته الصحية.

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وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يخضع البشير للفحص الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض للإصابة بالفيروس عليه.

وذكر موقع قناة "الشرق" نقلا عن مصادر مطلعة أن صحة البشير المحتجز في سجن "كوبر" بالعاصمة السودانية الخرطوم، منذ الإطاحة به في أبريل 2019، تدهورت بعد وفاة شقيقه اللواء عبدالله حسن أحمد البشير، الأسبوع الماضي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

 

وكان عمر البشير وعبدالله البشير يحتجزان في السجن نفسه. وحسب "الشرق"، فإن جثمان عبدالله البشير شيع إلى مقابر "حلة حمد" في الخرطوم بحري، دون حضور شقيقه الذي رفضت السلطات السودانية طلبه بحضور الجنازة.


مع ذلك، ذكرت صحيفة "السوداني" أن السلطات المختصة سمحت مساء أمس للبشير بآداء واجب العزاء في شقيقه الراحل، وأنه ذهب وسط إجراءات أمنية مشددة للقاء أسرة الراحل وبعض أفراد من أسرته الكبيرة، وسمح له بقضاء ساعتين معهم.


وحسب تقارير إعلامية سودانية، فقد توفي اللواء ياسر بشير، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب عمر البشير، أمس الجمعة في مستشفى علياء العسكري الذي نقل إليه من سجن "كوبر" بعد إصابته بفيروس كورونا.


وكان آخر ظهور لعمر البشير في 17 نوفمبر الماضي، حين حضر جلسة لمحاكمته مع متهمين آخرين في تدبير انقلاب 1989.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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