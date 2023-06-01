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الخميس، 01-06-2023 11:56 ص

مصدر: تركيا قد تتخذ قرارها بخصوص عضوية السويد في الناتو في غضون شهر

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الوكيل الإخباري- قال مصدر مطلع في أنقرة لمراسل "تاس" اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تتخذ تركيا قرارها بشأن الموافقة على طلب السويد للانضمام إلى الناتو في غضون شهر، أي قبل قمة الحلف في يوليو.

وأضاف المصدر: "في الواقع، تم تحقيق مطلب تركيا الرئيسي: باتت سارية المفعول التعديلات في قانون مكافحة الإرهاب في السويد. لذلك، بشكل عام، يجب انتظار القرار التركي الإيجابي قبل بدء قمة الناتو في 11 يوليو. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم حل قضية بيع مقاتلات إف-16 الأمريكية لتركيا. جرت المفاوضات حول ذلك بشكل سري من وراء الكواليس، وتعلق الحل بموضوع انضمام السويد كذلك".

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ووفقا له، قد تواصل تركيا المماطلة بعض الوقت بحجة التحقق فعليا من تلبية السويد لمطالبها، أي تسليم الأشخاص الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين. لكن هذا التصرف قد لا يعتبر عملا بناء للغاية.

وقال المصدر: "بالنسبة لمقاتلات إف -16، لا تزال تركيا تعول على قرار إيجابي من الولايات المتحدة بشأن بيع هذه الطائرات. وبعد مرور بعض الوقت، يجب تسوية القضية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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