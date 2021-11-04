مصدر مقرب من وزير الإعلام اللبناني : قرداحي لن يستقيل

الوكيل الإخباري-ذكرت أوساط مقربة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في أول تعليق على كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن قرداحي لن يستقيل وهذا الموقف لم يتغير.

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وبينت الأوساط أن "قرداحي بانتظار اتصال من رئيس الحكومة ودعوة للقائه، ليطلع منه حول المواقف التي سمعها من المسؤولين العرب والأجانب، ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة تقابلها ضمانات بأن مثل هذه الخطوة ستلاقى بإيجابية خليجية، لان أي استقالة لا تبدل بالموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون جدوى".

وكان ميقاتي دعا قرداحي في وقت سابق اليوم الخميس، إلى "تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية"، معتبرا أن تصريحات قرداحي عن النزاع اليمني "أدخلت لبنان في محظور المقاطعة" من قبل السعودية وغيرها من دول الخليج العربية.





روسيا اليوم

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