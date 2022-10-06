مصدر يكشف طبيعة التحركات العسكرية في جنوب مولدوفا

الوكيل الإخباري- قال مصدر في وزارة الدفاع في مولدوفا، إن حركة المعدات العسكرية في القسم الحدودي بين مولدوفا ورومانيا، ترتبط بمناورات مشتركة تشارك فيها قوات من مولدوفا ورومانيا وبريطانيا.

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في وقت سابق، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صور وأشرطة فيديو، ظهرت فيها تحركات لمعدات حربية في جنوب مولدوفا قادمة من رومانيا.



وأضاف المصدر: "في الأسبوع المقبل، في 10 أكتوبر، ستبدأ مناورات عسكرية مشتركة بمشاركة جيشنا ووحدات عسكرية من رومانيا وبريطانيا. المعدات العسكرية تأتي من رومانيا لهذا الغرض بالذات. تم التخطيط لهذه المناورات قبل عام".

روسيا اليوم