مصرع أكثر من 80 شخصا بانقلاب قارب في نهر قرب كينشاسا

الوكيل الإخباري- قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، إن قاربًا يقل أكثر من 270 راكبًا انقلب في نهر بالقرب من العاصمة كينشاسا، مما أسفر عن مصرع أكثر من 80 شخصًا.

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وأضاف تشيسيكيدي في بيان أن "القارب انقلب في وقت متأخر من يوم الاثنين بمقاطعة ماي ندومبي على طول نهر كوا".



وقال رين ميكر، مفوض المياه في منطقة موشي حيث وقع الحادث، كان القارب "يقل 271 راكبًا إلى العاصمة كينشاسا عندما تعطل محركه".



وأضاف ميكر أن "86 راكبًا لقوا حتفهم بينما تمكن 185 آخرون من السباحة إلى الشاطئ، الذي يبعد حوالي 70 كيلومترًا عن أقرب مدينة، وهي موشي".



وأشار إلى أن "القارب اصطدم بحافة ضفة النهر وتحطم".



وهذه أحدث واقعة مميتة لقارب في الدولة الواقعة وسط أفريقيا حيث غالبًا ما يُلقى باللوم في انقلاب القوارب على الحمولة الزائدة، بما في ذلك في فبراير عندما فقد العشرات أرواحهم بعد غرق قارب محمل فوق طاقته.

RT