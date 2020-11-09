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الإثنين، 09-11-2020 03:34 م

الجيش الإثيوبي خسر المئات خلال دفاعه عن القاعدة

مصرع المئات جراء الصراع في إثيوبيا

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أكدت مصادر عسكرية أثيوبية ، أن الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي، حيث شنت القوات الاتحادية هجوما بعد اتهام القوات المحلية بمهاجمة قاعدة عسكرية الأسبوع الماضي، أسفر عن مصرع مئات الأشخاص.

 وقال مسؤول عسكري في منطقة أمهرة المجاورة إن الاشتباكات أسفرت عن مصرع نحو 500 من قوات تيغراي بينما ذكرت ثلاثة مصادر أمنية أخرى أن الجيش الإثيوبي خسر المئات خلال دفاعه عن القاعدة.

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ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة الأرقام، رغم أن دبلوماسيا قال أيضا إن هناك مخاوف من مصرع المئات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

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