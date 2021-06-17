الخميس 17-06-2021
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الخميس، 17-06-2021 02:39 م

مصرع امرأة بهجوم مسلح في تركيا

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الوكيل الإخباري- قالت السلطات التركية إن مسلحا قتل امرأة، اليوم الخميس، خلال هجوم على مكتب حزب مؤيد للأكراد غرب تركيا.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن مسلحا دخل المبنى في مقاطعة إزمير وأطلق أعيرة نارية على العاملين به وحاول إضرام النار في المكتب، مؤكدا أن الضحية كانت موظفة في الحزب.

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واتهم حزب الشعوب الديمقراطي، في بيان، الحكومة التركية ووزير داخلية تركيا باستهداف الحزب والتحريض على مثل هذه الهجمات.

وذكر مكتب حاكم المحافظة أن شخصا لقي مصرعه، فيما اعتقل منفذ الهجوم، وهو عامل صحي سابق.


واجه حزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان التركي، حملة حكومية واسعة النطاق، حيث اتهم أعضاء الحزب بدعم جماعة كردية متشددة محظورة.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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