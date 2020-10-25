مصرع امرأتين بانفجار قنبلة في الجــزائر

الوكيل الإخباري - لقيت سيـــدة جزائريــة ، وابنتها مصرعهما، إثر انفجار قنبلة يدوية الصنع كانت مزروعة في منطقة بوعروس بمدينة عين الدفلى شمال البلاد.

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ونقلت صحيفة "الخبر" عن مصادر مطلعة أن الأم الضحية تبلغ من العمر 67 سنة، وهي أرملة مسلح سلم نفسه في وقت سابق.



وتوفيت الأم وهي في طريقها إلى مستشفى سيدي بوعبيدة ببلدة العطاف المجاورة، فيما لفظت ابنتها (42 سنة) أنفاسها الأخيرة في مكان الانفجار.



المصدر : روسيا اليوم

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