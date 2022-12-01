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الخميس، 01-12-2022 07:36 ص

مصرع شخصين جراء أعاصير في أمريكا

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الوكيل الإخباري - لقي شخصان على الأقل مصرعهما في جنوب الولايات المتحدة مع مرور أكثر من ثلاثين إعصار وعاصفة تسببت أيضا في أضرار مادية، وفق السلطات.

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وقال مسؤولون إن الأعاصير ضربت ولاية ألاباما خصوصا، ما أسفر عن مصرع شخصين في مقاطعة مونتغومري.


وسجلت مراكز التحذير من العواصف في خدمات الأرصاد الجوية الأمريكية الثلاثاء مرور 36 إعصارا في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما. 


وأعلن تسجيل الكثير من الأضرار المادية أبرزها تساقط أشجار وأعمدة كهرباء وتضرر بنايات. 


وأفادت وسائل إعلام عن لجوء العشرات من سكان بعض المناطق في جنوب البلاد إلى الملاجئ في إجراء وقائي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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