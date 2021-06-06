مصرع شخصين وإصابة رجل أمن خلال اشتباكات بكولومبيا

الوكيل الإخباري- توفي شخصان وأصيب شرطي برصاص خلال اشتباكات بين قوى الأمن ومتظاهرين في كالي بجنوب غرب كولومبيا التي تشهد منذ نهاية أبريل موجة من الاحتجاجات أودت بحياة 61 شخصا على الأقل.



وقالت السلطات إن الأحداث حصلت مساء الجمعة عندما تعرض رجال أمن لهجوم شنه مسلحون أرادوا نصب حاجز على طريق يؤدي إلى ثالث أكبر مدينة في كولومبيا.



وصرح قائد شرطة كالي الجنرال خوان ليون، بأن "شرطيا أصيب برصاص في ساقه "لقد صدينا هذا الهجوم وفي الساعات الأولى من الصباح، أكدنا وفاة مواطنين اثنين في مكان الحادثة".

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واندلعت الاحتجاجات في البلاد ضد مشروع إصلاح ضريبي تم التخلي عنه سريعا قدمه الرئيس اليميني إيفان دوكي، بهدف زيادة ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل.



المصدر- روسيا اليوم