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الأحد، 04-10-2020 10:31 ص

مصرع شخصين وفقدان حوالي 22 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة في إيطاليا

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الوكيل الاخباري - قال ألبرتو تشيريو رئيس منطقة بيدمونت في شمال إيطاليا، إن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي ضربت المنطقة، تسببت حتى اللحظة بمصرع شخصين، فيما يبقى 22 شخصا في عداد المفقودين.

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وفي وقت سابق من اليوم السبت، تم الإبلاغ عن مقتل شخص وفقدان 11آخرين، في بلدة أرنا الواقعة في منطقة فالي داوستا بإيطاليا، حيث اقتلعت الرياح القوية، شجرة سقطت على رئيس مجموعة إطفاء (53 عاما)، كان يساعد السكان المحليين.


وقد تدهورت في الليلة الماضية، حالة الطقس في المناطق الشمالية من إيطاليا، وترافق ذلك مع هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية شديدة ورياح قوية.

 



ووفقا للسلطات المحلية، وصل معدل هطول الأمطار إلى مستوى قياسي في بعض الأماكن - أكثر من 500 وحتى 600 ملم.


وبحسب تقارير إعلامية محلية، فاضت الأنهار المحلية، وتسبب ذلك بتدمير عدة جسور صغيرة وغمرت المياه بعض المباني. وبقيت بعض المدن والقرى بدون كهرباء ومياه، واضطر رجال الإنقاذ إلى إجلاء السكان من المنازل التي غمرتها المياه. كما بات الوضع في غاية الجدية  في منطقة ليغوريا، حيث تسبب سوء الأحوال الجوية في أضرار لا تقل عن 30 مليون يورو.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم 



 




 

 


 

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