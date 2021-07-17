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السبت، 17-07-2021 02:42 م

مصرع شخصين وفقدان 3 آخرين جراء سيول في إيران

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام في إيران، بمصرع شخصين وفقدان 3 آخرين، جراء سيول اجتاحت محافظة كرمان جنوب إيران.

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ولفتت مصادر إيرانية، إلى أن الأحوال الجوية السيئة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى، وإغلاق بعض الطرق وإلحاق أضرار كبيرة بالزراعة بالمقاطعة.


وذكرت، أن الأمطار بدأت بعد ظهر يوم أمس الجمعة، في المناطق الشمالية من محافظة كرمان، وانتشرت تدريجيا إلى المناطق الشرقية والجنوبية الأخرى من المحافظة.


ونقلت المصادر عن الخبيرة في دائرة الأرصاد الجوية بمحافظة كرمان، مريم سيلاجيه، قولها إن "الأحوال الجوية الحالية في محافظة كرمان ستستمر حتى منتصف الأسبوع وكحد أقصى حتى يوم غد الأحد، وستؤثر على المحافظة بأكملها.


وأشارت سيلاجيه، إلى أنه في الأيام القليلة المقبلة، هناك احتمال لحدوث أعاصير وغبار وانخفاض الرؤية الأفقية والأمطار والفيضانات، مضيفة أنها تتوقع تشكل أمطار غزيرة في المرتفعات.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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