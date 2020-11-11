الأربعاء 11-11-2020
الوكيل الاخباري

قتيل في إطلاق نار على ملعب في الولايات المتحدة

انتشار القوة الامنية ضمن خطة الحظر الشامل

المستقلة للانتخاب : نتوقع صدور النتائج عصر اليوم

نتائج شبه نهائية للفائزين بمقاعد في النواب - تفاصيل (تحديث مستمر)

برنــامج الوكيل يثمـن جهود نشامى الوطن ويحييهم - صور

مدير الأمن ينقل تحايا الملك إلى نشامى الوطن - فيديو

الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس وزراء البحرين

استثناء توزيع الغاز المنزلي من الحظر

أسماء محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل

الأمن يحقق في فيديوهات لمظاهر احتفالية بسبب الانتخابات

عاجل

نتائج شبه نهائية للفائزين بمقاعد في النواب (تحديث مستمر)




الأربعاء، 11-11-2020 01:06 م

جرح (7) أشخاص

مصرع شخص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

سل
عناصر من الشرطة الأمريكية


الوكيل الإخباري - قالت السلطات الأميركية، إن شخصا لقي حتفه، وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار من مركبة متحركة في ملعب لكرة السلة في تامبا بولاية فلوريدا ليل الثلاثاء.

ويعتقد المحققون أن مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يستقلون سيارة ذات نوافذ مظللة أطلقوا عدة طلقات أثناء مرورهم بالقرب من ملعب لكرة السلة.

وأفاد فرع تابع لـ ABC بأن إطلاق النار لم يكن عشوائيا وأن المجموعة كانت مستهدفة.

اضافة اعلان

وقال أحد الضباط إن رجلا يبلغ من العمر 36 عاما توفي متأثرا بجروح بعد وصوله إلى المستشفى، في حين أن ضحيتين أخريين في حالة حرجة وخمسة في حالة مستقرة. وقال فرع ABC إن جميع الضحايا تتراوح أعمارهم بين 17 و36 عاما.
وكان محققو مقاطعة هيلزبره يحاولون تحديد الدافع وراء الهجوم.


وقال الضابط تشاد كرونيستر في بيان "فقدنا حياة الليلة بسبب أعمال عنف لا معنى لها".
وأضاف "نهدف إلى إعادة السلام إلى هذا المجتمع وسنواصل قمع من يتسببون في الأذى".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
اح

الاحتلال يشكل لجنة تحقيق في قضية الغواصات

11202011132627107424971

جولة جديدة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والاحتلال

سيسي

اليونان تمنح السيسي أعلى وأقدم وسام

كورونا-في-أمريكا

قتيل في إطلاق نار على ملعب في الولايات المتحدة

ناقلة

تركيا .. انتشال جثث بعد اصطدام قارب صيد بناقلة يونانية

بح

الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس وزراء البحرين

أخبار متعلقة
storm-eta-florida-02-ap-llr-201108_1604870100894_hpMain_16x9_1600

العاصفة إيتا تصل إلى فلوريدا الأمريكية

باي

في استطلاعات الرأي الأمريكي .. بايدن يقترب من خط النهاية

ترا

احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن

جولات

جولات انتخابية لترامب وبايدن

d4651891-4047-46e3-b299-92640e6adc22

نسبة التصويت في الانتخابات الأمريكية أعلى مقارنة بـ 2016

download

شاهد بالفيديو - ترامب يرقص على انغام الموسيقى امام مناصريه