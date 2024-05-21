الثلاثاء 21-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإيصال المساعدات إلى غزة

513 شهيدا في الضفة والقدس منذ 7 اكتوبر

وزير الخارجية: على الجميع احترام قرارات المحكمة الجنائية

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

الاحتلال يهدم منزلا في مخيم جنين

اعلام عبري : أكثر من ألف جندي اسرائيلي يشاركون في عملية جنين

انتخاب موحدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران

بلدية إربد تطلق منصة شكاوى

قبل امتحانات التوجيهي.. هل الشوكولاتة الداكنة تقوي الذاكرة؟

فيديو.. وصول جثمان الرئيس الإيراني الراحل إلى طهران

الثلاثاء، 21-05-2024 02:17 م

مصرع شخص وإصابات في حادث على متن طائرة انطلقت من لندن

222


الوكيل الإخباري- توفي شخص وأصيب آخرون بجروح جراء "اضطرابات حادة" تعرضت لها طائرة للخطوط الجوية السنغافورية أثناء رحلة من لندن إلى سنغافورة، قبل أن يتم تحويل مسارها إلى بانكوك، بحسب ما أعلنت الشركة الثلاثاء.

اضافة اعلان


وكتبت الشركة عبر "فيسبوك": "يمكننا أن نؤكد وقوع إصابات ووفاة شخص واحدة على متن طائرة البوينغ 777-300 إي آر"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تنقل "211 راكبًا و18 من أفراد الطاقم".


وقالت الخطوط الجوية السنغافورية إن الرحلة المتجهة من مطار هيثرو إلى سنغافورة، واجهت اضطرابات شديدة.


وأضافت الخطوط الجوية أنها تعمل مع السلطات التايلاندية "لتقديم المساعدة الطبية اللازمة" وترسل فريقًا إلى بانكوك لتقديم مساعدة إضافية.


وأضافت: "أولويتنا هي تقديم كل مساعدة ممكنة لجميع الركاب وطاقم الطائرة على متن الطائرة".

 

 

سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
222

انتخاب موحدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران

222

فيديو.. وصول جثمان الرئيس الإيراني الراحل إلى طهران

222

اليونان تسقط تهم 9 مصريين اتهموا بالتسبب بغرق قارب مهاجرين

268443

تفاصيل تكشف لأول مرة عن حادثة تحطم مروحية الرئيس الايراني

664c54d442360466840a763d

صور - مصرع 10 أشخاص بحادث مروع في نهر النيل

image

الرئاسة السورية تعلن إصابة أسماء الأسد بمرض "اللوكيميا"

أخبار متعلقة
664b40574c59b763c566db77

محكمة بريطانية تمنح أسانج الحق في الاستئناف ضد الحكم بتسليمه للولايات المتحدة

دولة-الجزائر-كل-ما-يهمك-وأكثر

الجزائر.. انتشال 5 أطفال توفوا غرقا بشاطئ الصابلات بالعاصمة

663cb9394236045cd84d8ec8 (1)

السنغال.. 11 اصابة إثر انحراف طائرة ركاب عن المدرج قبل إقلاعها

830716-309131483

السلطات التركية تعلن وفاة نجل البرهان متأثرا بإصابته في حادث مروري بتركيا

66337c564c59b755a506fd9f (1)

السعودية : مصرع شخص وفقدان آخر إثر سيول جارفة

بريطانيا

بريطانيا: القبض على شخص هاجم بسيف عناصر شرطة ومدنيين