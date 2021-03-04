الخميس 04-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية تعلن قرارا بشأن طلبة المدارس

وزير الصحة: ستبدأ الاصابات بالانخفاض تدريجيا بعد نهاية الشهر

الحركة الشرائية طبيعية على المخابز رغم المنخفض- فيديو

تساؤلات شعبية : هل سيُصدر أمر دفاع جديد لتأجيل الأقساط ؟

الأردن يفتتح قنصلية عامة في العيون المغربية

مطالبة نيابية بتأجيل أقساط القروض

إرادة ملكية سامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية 2021

انخفاض أسعار الذهب محليا

تويتر:مخالفات تعمل على إغلاق الحساب بشكل دائم

إيعاز من إدارة الأزمات إلى وزير الصحة بسبب انتشار كورونا

عاجل

التربية تعلن قرارا بشأن طلبة المدارس

الخميس، 04-03-2021 01:56 م

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار

مصرع طبيبة في انفجار قنبلة بشرق أفغانستان

6040a06b4c59b77cc00ac07e
من المصدر


الوكيل الإخباري - قال مسؤولون في أفغانستان إن انفجار قنبلة بالطريق العام أسفر عن مصرع طبيبة بمدينة جلال آباد بشرق البلاد، وذلك بعد يومين من وفاة 3 عاملات في مجال الإعلام بالرصاص في المدينة نفسها.

اضافة اعلان
 

وقال عطا الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم ولاية ننكرهار، حيث تقع مدينة جلال آباد، إن "الطبيبة كانت في طريقها إلى عملها في عربة ريكشا صباح اليوم الخميس عندما قتلت في الانفجار الذي أسفر أيضا عن إصابة طفل".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.


ويوم الثلاثاء الماضي لقيت ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 18 و20 عاما من العاملات في محطة تلفزيونية خاصة، مصرعهن بالرصاص وهن في طريق العودة لبيوتهن، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن ذلك الهجوم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
6040d0564c59b75db04aab8b

أردوغان: رفع العقوبات الأمريكية عن إيران سيعمل على استقرار المنطقة

6040d22f4c59b760d3555922

السيسي يوجه رسالة جديدة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

1231190186

إقالة الرئيس التنفيدي لمجلس الكهرباء في تكساس على خلفية أزمة العاصفة الثلجية

ada7c55e-39f8-4c4f-8876-a45710787ee7

التحالف العربي : اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف مدينة جازان

main_image6040019ba7c7b

التحالف العربي في اليمن يعترض طائرة مسيرة

5

فريق أممي يصل ليبيا لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار

أخبار متعلقة
1033522506_0_157_3500_2047_1000x541_80_0_0_3727114eac707e61848f846d6e49d708

8 جرحى جراء حادث طعن في السويد

4397

انفجار قرب مركز لاختبار كورونا في هولندا

603b81804c59b72451034d3f

الصومال .. محاولة اغتيال فاشلة ضد مسؤول في مقديشو

603a3b414c59b77bf0402405

أوكرانيا .. مصرع شخص جراء انفجار في مستشفى

1-1416562

ضحايا في انفجار ناجم عن تسرب غاز بالجزائر

download (1)

تفاصيل جديدة وتطورات أزمة انفجار مرفأ بيروت