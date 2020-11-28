مصرع طفلين بانفجار لغم في سوريا

الوكيل الإخباري - لقي طفلان حتفهما ، وأُصيب آخران ، جراء انفجار لغم من مخلفات الجماعات المسلحة في محيط عين عيسى بريف الرقة الشمالي في سوريا.

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ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر سورية ، أن لغما أرضيا من مخلفات الجماعات المتطرفة انفجر في مكان تواجد عدد من الأطفال في محيط قرية أبو صرة بريف مدينة عين عيسى شمال الرقة ما تسبب بمصرع طفلين وإصابة اثنين آخرين بجروح.



وقالت الوكالة إن الجماعات المتطرفة التي كانت تسيطر على مناطق في الرقة عمدت في وقت سابق إلى زرع ألغام وعبوات ناسفة في مقرات وتحصينات وغالبا ما تنفجر هذه الألغام بالسكان المدنيين من أهالي هذه المناطق.

المصدر : روسيا اليوم

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