الأحد 18-07-2021
الوكيل الاخباري

القبض على شاب ينتحل صفة رجل أمن ويطلب البطاقات الشخصية من المواطنين

دودين : لا نريد حظرا بعد الأول من أيلول

مطعوم كورونا لمن هم فوق الـ12 عاماً اعتبارا من الشهر المقبل

الأردن يوجّه مذكرة احتجاج بسبب اقتحام الأقصى

معالجة 88% من الشكاوى الواردة للاتصالات خلال أيار

الأمانة تعلن دوام دوائرها خلال عطلة عيد الاضحى

الخلايلة: عدوان الاحتلال على الأقصى اعتداء على الحق الإسلامي فيه

مستوطنون يقتحمون الأقصى

تفاصيل جديدة ومؤثرة للحادث الذي أفجع الأردنيين وراح ضحيته زوجين

مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية مرورية بيئية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

الأحد، 18-07-2021 01:49 م

مصرع عشرات الأشخاص وإصابة آخرين بغارات جوية ومعارك في أفغانستان

60f3bdd64c59b740504a18a2


الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مصرع ما لا يقل عن 53 من مسلحي حركة "طالبان"، وإصابة 38 آخرين في غارات جوية ومعارك متعددة في أفغانستان، يوم أمس السبت.

اضافة اعلان

 

وكشفت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها، أن "18 مسلحا لقوا مصرعهم وأصيب 24 آخرون، في مقاطعة كابيسا الشرقية، بعد أن شنت القوات الجوية الأفغانية غارات جوية دعما لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في ضواحي تاغب ونجراب المجاورة"، لافتة إلى أنه "من بين الضحايا 3 من قادة طالبان".


وأعلنت، أن "20 من مقاتلي طالبان لقوا مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، خلال عملية تطهير نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية على مشارف لشكركاه، عاصمة مقاطعة هلمند الجنوبية"، مؤكدة "مصرع 15 من مسلحي طالبان وإصابة 6 آخرين في مقاطعة بلخ الشمالية، جراء غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية في منطقة كالدار".

 

ويشار، بأنه "جرى تدمير إحدى السيارات التابعة للمسلحين وعدد كبير من الأسلحة والذخيرة خلال الهجمات الأخيرة".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
14000319000536_Test_PhotoI

الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها إلى إيران

2018_12_31_14_46_42_129

زلزال بقوة 6.4 درجة يهز بنما

thumbs_b_c_88eebfaf0df866e67d2ac9af90ed8fc4

ارتفاع حصيلة الوفيات خلال موجة الحر الأخيرة إلى 808 حالات في كندا

637611215615347455

رسالة حازمة من رئيس وزراء إثيوبيا إلى الجبهة الشعبية لتحرير تغراي

resize

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عُمان

ق562

مصرع ‭25‬ شخصا على الأقل بانهيارات أرضية في مومباي

أخبار متعلقة
القوات-الأأفغانية-800x549

انفجار يهز شمال أفغانستان

الخارجية-الروسية

موسكو تعلق على عرض طالبان بخصوص وقف إطلاق النار في أفغانستان

201932122152323OJ

مصرع 7عناصر من طالبان وإصابة 12 آخرين في أفغانستان

60e3fa264c59b7319c17c636

مصرع 22 مدنيا في الكونغو الديمقراطية

f14f5dfe5d

مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة في هايتي

20200306114650reup-2020-03-06t114523z_103489649_rc2bef97grgf_rtrmadp_3_afghanistan-attack.h-730x438-1

أفغانستان: مصرع 23 شخصا باشتباكات عنيفة