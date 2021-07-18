مصرع عشرات الأشخاص وإصابة آخرين بغارات جوية ومعارك في أفغانستان

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مصرع ما لا يقل عن 53 من مسلحي حركة "طالبان"، وإصابة 38 آخرين في غارات جوية ومعارك متعددة في أفغانستان، يوم أمس السبت.

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وكشفت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها، أن "18 مسلحا لقوا مصرعهم وأصيب 24 آخرون، في مقاطعة كابيسا الشرقية، بعد أن شنت القوات الجوية الأفغانية غارات جوية دعما لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في ضواحي تاغب ونجراب المجاورة"، لافتة إلى أنه "من بين الضحايا 3 من قادة طالبان".



وأعلنت، أن "20 من مقاتلي طالبان لقوا مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، خلال عملية تطهير نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية على مشارف لشكركاه، عاصمة مقاطعة هلمند الجنوبية"، مؤكدة "مصرع 15 من مسلحي طالبان وإصابة 6 آخرين في مقاطعة بلخ الشمالية، جراء غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية في منطقة كالدار".

ويشار، بأنه "جرى تدمير إحدى السيارات التابعة للمسلحين وعدد كبير من الأسلحة والذخيرة خلال الهجمات الأخيرة".

المصدر: روسيا اليوم