مصرع عشرات من مقاتلي طالبان أثناء معارك عنيفة في أفغانستان

الوكيل الإخباري - أفاد مسؤولون أفغانيون لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، بأن عشرات المقاتلين من حركة طالبان لقوا حتفهم ، أثناء معارك عنيفة اندلعت ليل أمس بين قوات الحكومة الأفغانية ومسلحي الحركة.



وأشار المسؤولون إلى أن المعارك دارت بعد أن هاجم المتمردون نقاط تفتيش أمنية تابعة للقوات الأفغانية في ولاية قندهار بجنوب البلاد.

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وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان أن "قوات الأمن صدت الهجوم ما أدى إلى مصرع 51 إرهابيا، وجرح تسعة آخرين".



ولفت مسؤول أفغاني لـ"فرانس برس" إلى أن "سبعة أفراد من عائلة واحدة لقوا مصرعهم أيضا، في ضربة جوية للقوات الأفغانية في منطقة أرغنداب".



وأوضح أن "سلاح الجو الأفغاني كان يريد استهداف سيارة مفخخة، ولكن عندما ضرب السيارة وانفجرت، تسبب ذلك بمصرع مدنيين"، وذلك لأن "السيارة المستهدفة كانت متوقفة قرب منزل المدنيين".



ونفذ متمردو طالبان اعتداءات شبه متزامنة، ليل السبت/ الأحد، على نقاط تفتيش في خمس مناطق حول مدينة قندهار، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، حيث ردت القوات الأفغانية جوا وبرا.



واستمرت المعارك، وعمليات إطلاق النار، والضربات الجوية في أنحاء الولاية، لساعات عدة، حسب مراسل "فرانس برس".

كما تسبب انفجار قنبلة في آلية، بمصرع مدنيين اثنين في العاصمة الأفغانية كابل، حسبما أعلنت الشرطة.



ووفقا للوكالة الفرنسية فإن "ولاية قندهار تعتبر معقل حركة طالبان، وكانت مدينة قندهار عاصمة لها في تسعينات القرن الماضي، وإذ تخضع المدينة اليوم لسيطرة الحكومة، فإن الكثير من المناطق المحيطة بها تقع تحت سيطرة المتمردين أو يتنازعون عليها".



المصدر : روسيا اليوم

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