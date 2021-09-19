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الأحد، 19-09-2021 07:22 ص

مصرع عمدة جوهانسبرغ في حادث سير

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام في جنوب إفريقيا، مساء السبت، بمقتل السياسي، جوليدي ماتونغو، الذي انتخب مؤخرا عمدة لمدينة جوهانسبورغ، جراء حادث سير.

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وذكرت أن الحادث وقع بعد أن شارك ماتونغو في فعالية ضمن الحملة الانتخابية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في ضاحية جوهانسبورغ سويتو، حيث كان يرافق رئيس البلاد، سيريل رامافوزا.


وتم انتخاب ماتونغو عمدة لأكبر مدينة في جنوب إفريقيا نتيجة الانتخابات التي جرت يوم 10 أغسطس بعد وفاة سلفه، جيف ماهوبو، بفيروس كورونا في يوليو.
وبالتالي تولى ماتونغو منصب عمدة جوهانسبورغ نحو 40 يوما فقط.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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