مصرع عنصر في الحشد الشعبي خلال عملية أمنية بالعراق

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، مصرع أحد عناصرها خلال عملية أمنية في محافظة صلاح الدين بشمال البلاد.

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وذكرت في بيان صحفي: "نزف الشهيد سيف محمد علي العتابي الذي ارتقى أثناء الواجب بجنوب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين".



وأضافت، أن "العتابي نال وسام الشهادة أثناء الواجب بطلق ناري معادي في قاطع المسؤولية بمنطقة تل الذهب التابعة لناحية يثرب في جنوب سامراء".

المصدر : روسيا اليوم

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