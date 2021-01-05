مصرع مسؤول يمني إثر الهجوم الصاروخي على مطار عدن

الوكيل الإخباري - لقي مساء أمس الاثنين مسؤول أمني يمني بمطار عدن حتفه ، متأثرا بجراحه إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف المطار الأسبوع الماضي.
والمتوفى هو العقيد محفوظ محمد محفوظ، نائب مدير جهاز الأمن السياسي بمطار عدن الدولي.
وكانت السلطات اليمنية ذكرت أن الهجوم على مطار عدن أدى إلى مصرع 25 شخصا، إضافة إلى إصابة 110 أشخاص، محذرة من أن عدد الضحايا مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات.
وفاة نائب مدير الامن السياسي في مطار عدن العقيد:محفوظ محمد محفوظ جراء الاستهداف الإرهابي بصواريخ الإرهاب الحوثي الغاشم على مطار عدن الدولي في مستشفى الجمهورية— ⓐⓐالقناصⓐⓐ (@shen124u) January 4, 2021
الله يرحمك رحمة الابرار
وانا لله وانا اليه راجعوان pic.twitter.com/3Y102efAtE
المصدر : روسيا اليوم