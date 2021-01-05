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الثلاثاء، 05-01-2021 08:21 ص

عدد الضحايا مرشح للارتفاع

مصرع مسؤول يمني إثر الهجوم الصاروخي على مطار عدن

مطار


الوكيل الإخباري - لقي مساء أمس الاثنين مسؤول أمني يمني بمطار عدن حتفه ، متأثرا بجراحه إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف المطار الأسبوع الماضي.

والمتوفى هو العقيد محفوظ محمد محفوظ، نائب مدير جهاز الأمن السياسي بمطار عدن الدولي.

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وكانت السلطات اليمنية ذكرت أن الهجوم على مطار عدن أدى إلى مصرع 25 شخصا، إضافة إلى إصابة 110 أشخاص، محذرة من أن عدد الضحايا مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات.

 

المصدر : روسيا اليوم 







 




 

 


 

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