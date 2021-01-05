مصرع مسؤول يمني إثر الهجوم الصاروخي على مطار عدن

الوكيل الإخباري - لقي مساء أمس الاثنين مسؤول أمني يمني بمطار عدن حتفه ، متأثرا بجراحه إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف المطار الأسبوع الماضي.



والمتوفى هو العقيد محفوظ محمد محفوظ، نائب مدير جهاز الأمن السياسي بمطار عدن الدولي.

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وكانت السلطات اليمنية ذكرت أن الهجوم على مطار عدن أدى إلى مصرع 25 شخصا، إضافة إلى إصابة 110 أشخاص، محذرة من أن عدد الضحايا مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات.



الله يرحمك رحمة الابرار

وانا لله وانا اليه راجعوان وفاة نائب مدير الامن السياسي في مطار عدن العقيد:محفوظ محمد محفوظ جراء الاستهداف الإرهابي بصواريخ الإرهاب الحوثي الغاشم على مطار عدن الدولي في مستشفى الجمهوريةالله يرحمك رحمة الابراروانا لله وانا اليه راجعوان pic.twitter.com/3Y102efAtE January 4, 2021

المصدر : روسيا اليوم















