الأربعاء 11-11-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل أمر الدفاع 20 الذي أوعز به وزير الداخلية

مصر تعلن إجراءات التصدي للموجة الثانية من كورونا

ايعاز عاجل من وزير الداخلية بتفعيل امر الدفاع رقم 20

قتيل في إطلاق نار على ملعب في الولايات المتحدة

انتشار القوة الامنية ضمن خطة الحظر الشامل

المستقلة للانتخاب : نتوقع صدور النتائج عصر اليوم

موقع الوكيل ينشر النتائج الأولية للانتخابات النيابية

برنــامج الوكيل يثمـن جهود نشامى الوطن ويحييهم - صور

مدير الأمن ينقل تحايا الملك إلى نشامى الوطن - فيديو

الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس وزراء البحرين

عاجل

نتائج شبه نهائية للفائزين بمقاعد في النواب (تحديث مستمر)




الأربعاء، 11-11-2020 02:48 م

مصرع 10 أشخاص بتحطم مروحيتين في أفغانستان

1020447407_0_167_1600_1032_1000x541_80_0_0_ddd564e35c1ae937bc8dfa7a66cd6db5


الوكيل الاخباري- أدى سقوط مروحيتين للجيش الأفغاني، إلى مصرع 10 أشخاص في إقليم ننجرهار شرقي البلاد.

اضافة اعلان

وكتبت قناة "أريانا نيوز" : تحطمت المروحيتان التابعتان للجيش الوطني الأفغاني، في قضاء خساراك، عند محاولة الهبوط الليلة الماضية.

 

وذكرت القناة، أن وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت عن تحطم مروحية واحدة تابعة للقوات المسلحة، قرابة منتصف الليل،  منوهة بأن الحادث وقع "بسبب مشاكل فنية".


وقالت الوزارة، في بيان: "لسوء الحظ، نتيجة هذا الحادث، ادى الى وفاة أحد أفراد الطاقم وضابط من الشرطة الوطنية الأفغانية وأصيب اثنان اخرين.


وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تحطم مروحية عسكرية من طراز "مي-17".

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
روس

روسيا تدشن ممثلية تجارية في سوريا

بوتين

روسيا .. اقتراب الانتهاء من بناء مركز محصن جديد للتحكم بالترسانة النووية

اح

الاحتلال يشكل لجنة تحقيق في قضية الغواصات

11202011132627107424971

جولة جديدة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والاحتلال

سيسي

اليونان تمنح السيسي أعلى وأقدم وسام

كورونا-في-أمريكا

قتيل في إطلاق نار على ملعب في الولايات المتحدة