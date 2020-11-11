مصرع 10 أشخاص بتحطم مروحيتين في أفغانستان

الوكيل الاخباري- أدى سقوط مروحيتين للجيش الأفغاني، إلى مصرع 10 أشخاص في إقليم ننجرهار شرقي البلاد.

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وكتبت قناة "أريانا نيوز" : تحطمت المروحيتان التابعتان للجيش الوطني الأفغاني، في قضاء خساراك، عند محاولة الهبوط الليلة الماضية.

وذكرت القناة، أن وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت عن تحطم مروحية واحدة تابعة للقوات المسلحة، قرابة منتصف الليل، منوهة بأن الحادث وقع "بسبب مشاكل فنية".



وقالت الوزارة، في بيان: "لسوء الحظ، نتيجة هذا الحادث، ادى الى وفاة أحد أفراد الطاقم وضابط من الشرطة الوطنية الأفغانية وأصيب اثنان اخرين.



وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تحطم مروحية عسكرية من طراز "مي-17".

المصدر: سبوتنيك



