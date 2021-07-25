مصرع 10 أشخاص وإصابة آخرين جراء تدهور حافلة ركاب في كرواتيا

الوكيل الإخباري- انحرفت حافلة عن طريق سريع وتحطمت في كرواتيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 45 آخرين على الأقل.

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ووقع الحادث في حوالي الساعة السادسة صباحا بتوقيت كرواتيا، بالقرب من بلدة سلافونسكي برود، على الطريق السريع الواصل بين العاصمة زغرب والحدود الصربية.



وقال مسؤولون في كرواتيا، إن الحافلة كانت تقل 67 راكبا، بينهم أطفال وسائقان.



وقال قائد الشرطة الكرواتي، فرانيو غاليتش، إن الحافلة كانت مكتظة وعلى متنها أكثر من 60 شخصا، ووصف الحادث بأنه "من أسوأ الحوادث التي رأيتها على الإطلاق".



وتم نقل المصابين، وعددهم 45، إلى مستشفى سلافونسكي برود، وقال مدير المستشفى، جوزيب سامارديتش، إن 8 أشخاص منهم أصيبوا بجروح خطيرة.

وقالت وزيرة الصحة الكرواتية، فيلي باروس، في وقت لاحق، إن 15 قاصرا كانوا من بين المسافرين، وإن فتاة أصيبت بجروح خطيرة.

المصدر: روسيا اليوم



