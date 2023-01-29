الأحد 29-01-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 29-01-2023 01:34 م

مصرع 10 أطفال في غرق قارب بباكستان

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الوكيل الإخباري - لقي 10 أطفال مصرعهم، اليوم الأحد، عند غرق قاربهم في بحيرة شمال غرب باكستان، حسبما أفاد شرطي باكستاني.

وقال الشرطي مير رؤوف، إنّ كلّ الضحايا الذين عُثر عليهم في بحيرة "تاندا دام" الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا، تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً. 

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وأوضح أنّ عملية الإنقاذ لا تزال جارية.


وأضاف الشرطي أنّه تمّ إنقاذ 11 طفلاً، بينهم ستة في حالة خطيرة.

 

وكان القارب يقلّ ما بين 20 و30 طالباً في مدرسة خرجوا في رحلة ميدانية.


وغالباً ما تشهد باكستان حوادث غرق جماعي، إذ غالباً ما تكون السفن في حالة سيئة وتحمل فوق طاقتها، ما يتسبّب في سقوط الركاب.

 

البيان

 




 

 


 

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