مصرع 11 شخصا جرفتهم الأمواج في إندونيسيا

الوكيل الإخباري-لقي 11 شخصا مصرعهم، بعد أن جرفتهم أمواج عارمة نحو البحر من الساحل الجنوبي لمقاطعة جاوا الشرقية في إندونيسيا، اليوم الأحد.

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وأوضح رئيس وحدة العمليات بوكالة إدارة الكوارث والتخفيف من حدتها في جاوا الشرقية، بودي سانتوسا، أن الحادث وقع صباح اليوم عندما كان 23 شخصا يقومون بطقوس تقليدية على شاطئ بايانغان في منطقة جيمبر، بحسب وكالة شينخوا.



وأشار إلى أن الأمواج العارمة ضربت فجأة وجرفتهم نحو البحر، وحدث ذلك على الساحل الجنوبي لجزيرة جاوا، لافتا إلى أن 12 شخصا نجوا من الحادث.

بترا