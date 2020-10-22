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الخميس، 22-10-2020 03:19 م

بإنهيار أرضي في منجم فحم

مصرع 11 عاملا بإنهيار أرضي في إندونيسيا

انهير
من المصدر


الوكيل الإخباري - أكد مسؤولو الكوارث في إندونيسيا، أن الأمطار الغزيرة تسببت بإنهيار أرضي في منجم فحم في جزيرة سومطرة أسفر عن مصرع 11 من العمال.

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وقع الانزلاق يوم الاربعاء في نفق منجم بعمق 20 مترا في قرية تانغونغ لالانغ في منطقة موارا اينيم بمقاطعة سومطرة الجنوبية، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث راديتيا جاتي. وقد انتشل رجال الإنقاذ جميع الجثث.


تسببت الأمطار الموسمية والمد والجزر في الأيام الأخيرة في حدوث عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات واسعة النطاق في معظم أنحاء إندونيسيا، وهي سلسلة من 17 ألف جزيرة يعيش فيها ملايين الأشخاص في المناطق الجبلية أو بالقرب من السهول الفيضية الخصبة القريبة من الإنهيار.


وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا إن المنطقة قد تشهد هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.


دخلت معظم أجزاء إندونيسيا موسم الأمطار في أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي ظاهرة لا نينا في المحيط الهادئ إلى هطول أمطار غزيرة عبر الجزر.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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