الأحد 11-07-2021
الوكيل الاخباري

التربية: مصفوفة تعويض الفاقد التعليمي جاهزة للتنفيذ

بلدية المفرق تحدد أماكن بيع وذبح الأضاحي

تنقلات قضائية واسعة - أسماء

منحة قطرية للأردن لتوفير لقاحات كورونا

1.7 مليار دولار قيمة صادرات الأردن إلى السوق الأميركية في 2020

رئيس الوزراء: من يعتقد أن جائحة كورونا انتهت فهو خاطئ

معلومات عليك معرفتها عند تقديم شكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية

التربية تزيد نصف ساعة لامتحان الرياضيات لكل ورقة

رئيس الوزراء يوعز بتشديد الرقابة على الالتزام بأوامر الدفاع

البلاغ الرسمي بشأن عطلة العيد يثير استياء الأردنيين

الأحد، 11-07-2021 10:21 ص

مصرع 12 شخصا بانقلاب حافلة في تركيا

1025740753_0_167_1600_1032_1000x541_80_0_0_b2d839048fdbbae399d34c97124df409


الوكيل الإخباري- لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون، جراء انقلاب حافلة صغيرة تقل مهاجرين غير نظاميين في ولاية وان شرقي تركيا.

وأفادت مصادر إعلام تركية، بأن حافلة صغيرة كانت تقل ركابا أكثر من طاقتها الاستيعابية قرب قرية يوماقلي، انقلبت لسبب لم يعرف بعد.

اضافة اعلان


وأكدت المصادر، أن فرق الإسعاف والإنقاذ والإطفاء هرعت إلى مكان الحادث على الفور.


وأوضحت، أنه بعد انقلاب الحافلة اشتعلت النيران فيها ما استدعى تدخل رجال الإطفاء.


وأكدت المصادر، أن الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصا، وإصابة 20 آخرين نقلوا إلى المستشفيات القريبة في المنطقة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1852a2083dbe1c2ec33ab9366feb2862-e1625140161900

استهداف جديد لأحد أبراج نقل الطاقة في العراق

60eac45d4c59b74df13aea19

عودة المدمرة البريطانية التي انتهكت الحدود الروسية إلى مضيق جبل طارق

60eac7b842360453264722e6

التحالف الدولي ينقل رتلا من الشحنات المحملة بالقمح السوري إلى العراق

1-1295944

زلزال يهز إيران

60ea9f784c59b765ca622bd8

إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في العراق

605f38264236042c2d6106c5

الصين تحتج بشدة على العقوبات الأمريكية وتهدد بإجراءات جوابية

أخبار متعلقة
9999124513

مصرع 42 شخصا بهجمات مسلحين في نيجيريا

60e3fa264c59b7319c17c636

مصرع 22 مدنيا في الكونغو الديمقراطية

unnamed (1)

تونس: انتشال 20 جثة لمهاجرين قبالة شواطئ صفاقس

f14f5dfe5d

مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة في هايتي

20200306114650reup-2020-03-06t114523z_103489649_rc2bef97grgf_rtrmadp_3_afghanistan-attack.h-730x438-1

أفغانستان: مصرع 23 شخصا باشتباكات عنيفة

medium_2021-07-01-47034999c5

تركيا تنسحب رسميا من اتفاقية لمنع العنف ضد المرأة