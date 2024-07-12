الجمعة 12-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الدفاع المدني : التعامل مع 1483 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ارتفاع التجارة الخارجية للصين بنسبة 6.1 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري

تمديد الخدمة الإلزامية بجيش الاحتلال لمدة 36 شهرا

مصادر: مصر وإسرائيل تبحثان نظام مراقبة على الحدود مع غزة

حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية في مستعمرة المطلة

ادارة السير : الطريق الواصل من نفق الخامس باتجاه الرابع يشهد اعمال صيانة

السعودية : موجة حر شديدة تضرب عدة مناطق في البلاد

3 شهداء في قصف منزل بمخيم النصيرات وسط غزة

النفط يصعد بعد تباطؤ التضخم بأميركا لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

الجمعة، 12-07-2024 10:26 ص

مصرع 12 شخصا وفقدان 65 آخرين جراء انهيارات أرضية في نيبال

668010c14c59b760860fc19e


الوكيل الإخباري- لقي 12 شخصًا مصرعهم وفقد 65 آخرون بعد أن جرفت انهيارات أرضية حافلاتهم في حوادث منفصلة وقعت مساء الخميس وصباح اليوم الجمعة، حسبما ذكرت الشرطة في النيبال  .

اضافة اعلان


فقد لقي سبعة أفراد من عائلة واحدة وثلاثة آخرون مصرعهم جراء انهيارات أرضية وقعت في بوخارا بمنطقة كاسكي، بينما لقي شخصان آخران مصرعهما في بلدية مادي رورال بنفس المنطقة، وفقًا لما أعلنه باسنت كومار شارما، المتحدث باسم شرطة المنطقة لوكالة أنباء (شينخوا).


ومن ناحية أخرى، فُقد 65 راكبًا بعد أن جرفت انهيارات أرضية حافلتين في منطقة تشيتوان على امتداد قطاع موغلينغ - نارايانغات من طريق سريع يربط كاتماندو ببقية البلاد.


وكانت إحدى الحافلتين تقل 24 راكبًا ومتجهة إلى كاتماندو من بيرغونج، بينما كانت الأخرى تقل 41 راكبًا ومتجهة إلى غور في منطقة روتاهات من كاتماندو.


وذكر بهيش راج ريجال، المتحدث باسم شرطة المنطقة، لوكالة (شينخوا) أنه "يشتبه في أن الحافلتين قد سقطتا في نهر تريشولي. وقد تم تعبئة فرق إنقاذ تضم غواصين للعثور عليهما".


وأصدر رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال داهال تعليمات لقوات الأمن بتسريع جهود الإنقاذ.


تجدر الإشارة إلى أنه يشيع حدوث فيضانات وانهيارات طينية وانهيارات أرضية جراء الهطول الغزير للأمطار في نيبال خلال فترة الرياح الموسمية التي تمتد عادة من منتصف حزيران إلى أوائل تشرين الأول.

بترا



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023-10-30_10-40-37_465882

حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية في مستعمرة المطلة

11

مقتل جندي اسرائيلي قرب الحدود مع لبنان

درجات-الحرارة-اليوم-في-المملكة

السعودية : موجة حر شديدة تضرب عدة مناطق في البلاد

4_news_1720762407

اختتام قمّة "الناتو" في واشنطن

1720719705114

الرئيس الجزائري يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

6486751_1711431153

حزب الله: استهدفنا مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة شتولا بالصواريخ

أخبار متعلقة
888

اعصار مدمر يضرب الكاريبي ويتسبب بوفيات واضرار

33

نيبال: مقتل 9 أشخاص في انهيارات أرضية بينهم 3 أطفال

5_news_1719154267

مصرع 8 أشخاص في انهيارات نتيجة فيضانات وسط الصين