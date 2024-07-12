مصرع 12 شخصا وفقدان 65 آخرين جراء انهيارات أرضية في نيبال

الوكيل الإخباري- لقي 12 شخصًا مصرعهم وفقد 65 آخرون بعد أن جرفت انهيارات أرضية حافلاتهم في حوادث منفصلة وقعت مساء الخميس وصباح اليوم الجمعة، حسبما ذكرت الشرطة في النيبال .

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فقد لقي سبعة أفراد من عائلة واحدة وثلاثة آخرون مصرعهم جراء انهيارات أرضية وقعت في بوخارا بمنطقة كاسكي، بينما لقي شخصان آخران مصرعهما في بلدية مادي رورال بنفس المنطقة، وفقًا لما أعلنه باسنت كومار شارما، المتحدث باسم شرطة المنطقة لوكالة أنباء (شينخوا).



ومن ناحية أخرى، فُقد 65 راكبًا بعد أن جرفت انهيارات أرضية حافلتين في منطقة تشيتوان على امتداد قطاع موغلينغ - نارايانغات من طريق سريع يربط كاتماندو ببقية البلاد.



وكانت إحدى الحافلتين تقل 24 راكبًا ومتجهة إلى كاتماندو من بيرغونج، بينما كانت الأخرى تقل 41 راكبًا ومتجهة إلى غور في منطقة روتاهات من كاتماندو.



وذكر بهيش راج ريجال، المتحدث باسم شرطة المنطقة، لوكالة (شينخوا) أنه "يشتبه في أن الحافلتين قد سقطتا في نهر تريشولي. وقد تم تعبئة فرق إنقاذ تضم غواصين للعثور عليهما".



وأصدر رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال داهال تعليمات لقوات الأمن بتسريع جهود الإنقاذ.



تجدر الإشارة إلى أنه يشيع حدوث فيضانات وانهيارات طينية وانهيارات أرضية جراء الهطول الغزير للأمطار في نيبال خلال فترة الرياح الموسمية التي تمتد عادة من منتصف حزيران إلى أوائل تشرين الأول.



بترا





