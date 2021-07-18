مصرع 13 شخصا بانفجار صهريج نفط في كينيا

الوكيل الإخباري- نقلت مصادر إعلام فرنسية عن الشرطة الكينية، اليوم الأحد، تأكيدها مصرع 13 شخصا، إثر انفجار شاحنة صهريج للنفط في مدينة مالانغ، غرب كينيا.



ووفقا لقائد شرطة مدينة مالانغ، تشارلز تشاتشا، فإن الحادث وقع مساء يوم أمس السبت، في مدينة مالانغ.

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وقال تشاتشا، إن 11 شخصا، بينهم أطفال، نجوا من إصابات خطيرة من جراء الحريق الذي اندلع بصهريج النفط ويتلقون العلاج في مستشفى يالا الفرعي حيث تم نقلهم على عجل بعد الحادث.



ولفت قائد شرطة مدينة مالانغ، إلى أن الصهريج انقلب عندما كان يحاول تجنب الاصطدام بشاحنة كانت أمامه على طريق كيسومو غرب كينيا، مشيرا إلى أنه بعد انقلاب الصهريج هرع عدد من الأشخاص، غافلين عن الخطر الكامن، إلى مكان الحادث لشفط الوقود من الصهريج، وقال "بعد لحظات اشتعلت النيران في ناقلة الوقود".



وأضاف، "أحصينا ما لا يقل عن 12 جثة في مكان الحادث. ونقل 11 مصابا على وجه السرعة إلى مستشفى يالا الفرعي القريب لتلقي العلاج".

المصدر: روسيا اليوم