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السبت، 03-04-2021 03:10 م

المهاجمون أحرقوا القاعدة

مصرع 14 شخصا بهجوم مسلح في نيجيريا

مصر
من المصدر


الوكيل الإخباري - لقي 14 شخصا في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية ومناطق قريبة في ولاية النيجر بغرب نيجيريا ، بحسب وسائل إعلام نيجيرية .

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وهاجم نحو 200 مسلح قاعدة في منطقة العلاوة، مما أسفر عن مصرع  ستة جنود وضابط شرطة واحد، ومن ثم أحرق المهاجمون القاعدة وقاموا بشن هجمات على مناطق مجاورة، حيث قتلوا سبعة أشخاص واختطفوا آخرين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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