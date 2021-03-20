مصرع 14 شخصا جراء تحطم حافلة وسط سِريلانكا

الوكيل الإخباري - لقي 14 شخصا مصرعهم ، وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء حادث سقوط حافلة ركاب في منحدر وقع، اليوم السبت، وسط سريلانكا.

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وقالت مصادر، إن الحافلة سقطت من منحدر قرب بلدة باسارا على بعد 240 كيلومترا شرقي عاصمة البلاد مدينة كولومبو.



وصرح المتحدث باسم الشرطة في سريلانكا، أجيث روحانا، أن التحقيق الأولي أظهر أن أسباب الحادث تعود إلى إهمال السائق، مضيفا أن السائق كان من بين القتلى.



من جانبها ذكرت وسائل إعلامية أن أكثر من 70 راكبا كانوا على متن الحافلة.

المصدر : روسيا اليوم

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