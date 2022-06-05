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الأحد، 05-06-2022 08:20 ص

مصرع 15 شخصا جراء حريق مستودع في بنغلاديش

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الوكيل الإخباري- لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 170 آخرون بحريق في مستودع حاويات في مدينة سيتاكوندا جنوب شرق بنغلاديش، بحسب ما ذكرته الشرطة.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أبو الكلام آزاد قائد الشرطة: "لقي 15 شخصا حتفهم حتى الآن وأصيب نحو 170 بينهم ما لا يقل عن 40 من رجال الإطفاء و 10 من رجال الشرطة. ولقي ثلاثة من رجال الإطفاء حتفهم".


وبحسب الوكالة فإن سبب الحريق غير معروف. وأن حوالي 600 شخص يعملون في المستودع.


من جهته قال رئيس منطقة شيتاغونغ، مؤمن الرحمن للوكالة، إن الحريق تم احتواؤه إلى حد كبير صباح الأحد .


بدوره لفت مصدر في اتحاد الحاويات البنغلاديشية الداخلية، إلى أن بعض الحاويات تحتوي على مواد كيميائية، بما في ذلك بيروكسيد الهيدروجين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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