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الأربعاء، 19-07-2023 04:23 م

مصرع 15 شخصا صعقا بالكهرباء شمالي الهند

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الوكيل الإخباري-  لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم، من بينهم مسؤول بالشرطة وثلاثة أفراد من الحراسة المنزلية، وأصيب ستة آخرون بجروح خطيرة اليوم الأربعاء، عقب انفجار محول كهربائي في ولاية أوتارخاند شمالي الهند، حسبما أعلنت الشرطة.

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وانفجر المحول الذي تم وضعه في موقع مخصص لإقامة مشروع، ما أدى إلى حدوث ماس كهربائي في جسر يمتد عبر نهر الأكناندا في ناحية تشامولي (266 كم) شرقي دهرادون، حاضرة ولاية أوتارخاند، وفق ما نقلته وكالة (شينخوا).


وقد أعرب رئيس وزراء ولاية أوتارخاند بوشكار سينغ دامي عن حزنه على القتلى وأمر بفتح تحقيق في الحادث.

 

بترا

 




 

 


 

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