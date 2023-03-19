مصرع 17 شخصا بحادث تدهور حافلة في بنغلادش

الوكيل الإخباري- لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 25 آخرون بجروح، اليوم الأحد، في بنغلادش، جراء اصطدام حافلة بفاصل على طريق سريع وتحطمها في حفرة عميقة على جانب الطريق.

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وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ذكرت الشرطة أن السائق فقد السيطرة على المركبة، وارتطم بالفاصل، ما أدى إلى سقوط الحافلة على عمق عشرة أمتار في الحفرة.



وقال قائد الشرطة مسعود علم، إن الحادث وقع في منطقة شبشار، ولقي 17 شخصا حتفهم، فيما نُقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.



وتقع حوادث مرور كثيرة في بنغلادش بسبب السيارات والطرق القديمة وسوء الصيانة، إضافة إلى عدم تلقي السائقين تدريبات كافية. ووفق مرصد حوادث الطرق السريعة، لقي 9951 شخصا مصرعهم في حوادث طرق في بنغلادش العام الماضي.

بترا