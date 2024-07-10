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الأربعاء، 10-07-2024 12:30 م

مصرع 18 شخصا وإصابة العشرات بحادث مروري في الهند

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الوكيل الإخباري- لقي 18 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 19 آخرون جراء اصطدام حافلة ركاب بصهريج حليب في ولاية أوتار براديش شمال الهند.

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وقال ذو الفقار علي من مكتب مدير الشرطة لوكالة "فرانس برس": "اصطدمت الحافلة بالناقلة من الخلف ما أدى إلى مقتل 18 شخصًا وإصابة 19 آخرين".


وقال رئيس الحكومة يوغي أديتياناث إن الحادث "يدمي القلب".


وكانت الحافلة في طريقها إلى العاصمة نيودلهي من ولاية بيهار الشرقية حسب ما ذكرت محطة "ان دي تي في" التلفزيونية.


وغالبًا ما تشهد الطرقات الهندية حوادث سير أدت، بحسب السلطات، إلى مقتل 168 ألف شخص في عام 2022.


وفي مايو، قضى ما لا يقل عن 21 شخصًا وجرح أكثر من 50 آخرين عندما سقطت حافلة في وادي سحيق في كشمير الهندية.

RT




 




 

 


 

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