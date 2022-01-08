مصرع 19 سائحاً جراء عاصفة ثلجية في باكستان

الوكيل الاخباري - لقي 19 سائحاً على الأقل مصرعهم، بينهم نساء وأطفال تقطعت بهم السبل وسط عاصفة ثلجية تعرض لها أحد المنتجعات القريبة من العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

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وحسب وكالة أنباء الباكستان، قال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد في تصريح صحافي، السبت، إنه جرى إرسال خمس وحدات من قوات الجيش والقوات شبه العسكرية مدعومة بالطائرات المروحية لإغاثة السياح.



وأضاف أن فرق الإغاثة تعمل على تأمين المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية للسياح المحصورين على الطرق وسط ركام الثلوج، في حين يجري العمل على فتح الطرق وإزالة الثلوج بأسرع وقت ممكن.