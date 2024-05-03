الجمعة 03-05-2024
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الجمعة، 03-05-2024 09:34 ص

مصرع 20 شخصا على الأقل جراء حادث حافلة في باكستان

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الوكيل الاخباري- قتل ما لا يقل عن 20 شخصا وأصيب حوالي 20 آخرين جراء سقوط حافلة ركاب في ممر ضيق في باكستان، حسبما أفادت قناة "غيو".

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وفقا للشرطة ، كانت الحافلة متجهة من مدينة روالبندي إلى غيلغيت، ووقع الحادث حوالي الساعة 5:30 صباحا اليوم الجمعة.

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث وقع على بعد 20 كيلومترا من مدينة تشيلاس، ووفقا للبيانات الأولية، سقطت الحافلة في ممر ضيق بسبب السرعة.

وقال نائب مفوض الشرطة في المنطقة فايز أحمد لغيونيوز إن حالة خمسة مصابين خطيرة.

وأضاف: "تم الانتهاء من عمليات الإنقاذ في منطقة التحطم، وتم استخدام طائرات هليكوبتر تابعة للجيش خلال العمليات".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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