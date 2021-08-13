الجمعة 13-08-2021
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الجمعة، 13-08-2021 09:58 ص

مصرع 21 شخصاً إثر هطول أمطار غزيرة وسط الصين

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الوكيل الاخباري - لقي 21 شخصاً مصرعهم وفُقِد أربعة آخرون، إثر هطول أمطار غزيرة على بلدة في مقاطعة هوبي وسط الصين من يوم الأربعاء حتى الخميس، وفقاً لما ذكرته السلطات المحلية.

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وشهدت بلدة ليولين في محافظة سويشيان هطولات مطرية غزيرة وصل إجمالها 503 ملم، من الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء إلى الساعة التاسعة صباح يوم الخميس، ما تسبب بحدوث تشبع بالمياه عمقه 3.5 متر في المتوسط وتضرر أكثر من 8000 شخص في البلدة.


وعلى صعيد متصل، فُقد تسعة أشخاص جراء اصطدام قارب صيد بسفينة شحن في المياه قبالة مدينة تشوشان الساحلية في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين.


--(بترا)

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