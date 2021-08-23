مصرع 21 شخصا على الأقل في فيضانات اجتاحت تينيسي الأمريكية

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات ولاية تينيسي الأمريكية عن مصرع 21 شخصا وفقدان 50 آخرين بعد أن اجتاحت فيضانات عارمة لعدة مناطق في الولاية.

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وأكد مسؤول بمكتب قائد شرطة مقاطعة همفريز عدد الضحايا والمفقودين، وقال إن "السلطات تقوم بعمليات بحث من منزل إلى منزل في المنطقة".



وتسبب هطول الأمطار بغزارة حتى بلغ منسوب المياه في بعض المناطق 43 سنتيمترا في حدوث فيضانات جارفة بعد ظهر يوم السبت.



وكانت أشد المناطق تضررا بلدة ويفرلي التي تقع على بعد 88 كيلومترا إلى الغرب من ناشفيل عاصمة الولاية.



وتسببت الفيضانات في استحالة السكن في مئات المنازل بالمنطقة.

المصدر : روسيا اليوم