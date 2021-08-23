الإثنين 23-08-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بتنظيم عملية بيع القهوة على الطرق

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من طولكرم

الأمن يحذر الأردنيين

مستوطنون يضرمون النار بعشرات اشجار الزيتون جنوب نابلس

التربية: قبول جميع الطلاب واستيعابهم بالمدارس

أسعار الذهب الاثنين 23/8/2021

العلاقات الأردنية الروسية تعززت على المستويات كافة خلال 58 عاما

وفيات الاثنين 23/8/2021

ضبط مركبة تسير بسرعة 177 على أوتوستراد الزرقاء

الملك يجري اليوم مباحثات مع الرئيس الروسي في موسكو

الإثنين، 23-08-2021 07:49 ص

مصرع 21 شخصا على الأقل في فيضانات اجتاحت تينيسي الأمريكية

6122de8a4c59b718204ddc3a


الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات ولاية تينيسي الأمريكية عن مصرع 21 شخصا وفقدان 50 آخرين بعد أن اجتاحت فيضانات عارمة لعدة مناطق في الولاية.

اضافة اعلان


وأكد مسؤول بمكتب قائد شرطة مقاطعة همفريز عدد الضحايا والمفقودين، وقال إن "السلطات تقوم بعمليات بحث من منزل إلى منزل في المنطقة".


وتسبب هطول الأمطار بغزارة حتى بلغ منسوب المياه في بعض المناطق 43 سنتيمترا في حدوث فيضانات جارفة بعد ظهر يوم السبت.


وكانت أشد المناطق تضررا بلدة ويفرلي التي تقع على بعد 88 كيلومترا إلى الغرب من ناشفيل عاصمة الولاية.


 وتسببت الفيضانات في استحالة السكن في مئات المنازل بالمنطقة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6122e8f64c59b71833569df3

إخماد 107 حرائق في غابات روسيا على مساحة 130 ألف هكتار خلال يوم

61231a234c59b71833569e00

اليابان ترسل طائرة عسكرية لإعادة رعاياها من أفغانستان

w

نصر الله يعد بشحنات إضافية من النفط

e

بايدن يعرب عن أمله بانتهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول 31 آب

w

البرلمان العربي يحذر من تصعيد ميليشيا الحوثي هجماتها ضد المدنيين في السعودية

820211803518458847616

جونسون يدعو مجموعة السبع للاجتماع لبحث الأزمة بأفغانستان

أخبار متعلقة
ف

وفاة 10 أشخاص جراء الفيضانات في الولايات المتحدة

فيضان

ألمانيا: فيضانات يوليو الأسوأ منذ عام 1962

RTX7S02L-1

تحذير للسودانيين بعد تسجيل حوادث غرق وانهيار المنازل بسبب الفيضانات

1429f442-32af-43d6-a1e0-0414b09845ee

الفيضانات تشرد الآلاف بمخيمات الروهينغيا في بنغلاديش

سد-النهضة

وزير الري الإثيوبي يتوقع فيضانات محتملة بدول المصب بسبب الأمطار الغزيرة في إثيوبيا

60fc107c4236043e4f753299

زعيم كوريا الشمالية يبعث رسالة إلى الرئيس الصيني