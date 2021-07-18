مصرع ‭25‬ شخصا على الأقل بانهيارات أرضية في مومباي

الوكيل الإخباري- قال مسؤولون هنديون، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا مصرعهم في 3 ضواحي في مومباي بالهند، عندما انهارت عدة منازل بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

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وعرضت مصادر إعلام هندية، لقطات لرجال إنقاذ يستخدمون أياديهم في الحفر لانتشال الجثث وقالت السلطات الهندية، إنه من المعتقد وجود المزيد من الضحايا تحت الأنقاض كما ظهر رجال الإنقاذ وهم يحملون المصابين عبر ممرات ضيقة.



وقال المسؤولون الهنديون، إن السلطات الهندية سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحتى الآن 11 واقعة لانهيار منازل وجدران في منطقة مومباي.



وأضاف، أنه في أحد الأحياء انهارت حوالي 6 أكواخ تقع عند قاعدة تل فوق بعضها.

وغمرت المياه عدة مناطق في مومباي بعد هطول أمطار غزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتعطلت خدمات قطارات الضواحي مما أدى إلى توقف الحياة في العاصمة المالية للهند.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على مومباي وساحل ولاية ماهاراشترا الصناعية خلال الأيام الأربعة المقبلة.



وغالبا ما تؤدي الأمطار الغزيرة خاصة خلال الرياح الموسمية في الهند من يوليو إلى سبتمبر، إلى انهيار المباني خاصة القديمة أو التي شيدت بشكل غير قانوني.

المصدر: روسيا اليوم