الأحد 18-07-2021
الوكيل الاخباري

القبض على شاب ينتحل صفة رجل أمن ويطلب البطاقات الشخصية من المواطنين

دودين : لا نريد حظرا بعد الأول من أيلول

مطعوم كورونا لمن هم فوق الـ12 عاماً اعتبارا من الشهر المقبل

الأردن يوجّه مذكرة احتجاج بسبب اقتحام الأقصى

معالجة 88% من الشكاوى الواردة للاتصالات خلال أيار

الأمانة تعلن دوام دوائرها خلال عطلة عيد الاضحى

الخلايلة: عدوان الاحتلال على الأقصى اعتداء على الحق الإسلامي فيه

مستوطنون يقتحمون الأقصى

تفاصيل جديدة ومؤثرة للحادث الذي أفجع الأردنيين وراح ضحيته زوجين

مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية مرورية بيئية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

الأحد، 18-07-2021 11:21 ص

مصرع ‭25‬ شخصا على الأقل بانهيارات أرضية في مومباي

ق562


الوكيل الإخباري- قال مسؤولون هنديون، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا مصرعهم في 3 ضواحي في مومباي بالهند، عندما انهارت عدة منازل بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

اضافة اعلان

 

وعرضت مصادر إعلام هندية، لقطات لرجال إنقاذ يستخدمون أياديهم في الحفر لانتشال الجثث وقالت السلطات الهندية، إنه من المعتقد وجود المزيد من الضحايا تحت الأنقاض كما ظهر رجال الإنقاذ وهم يحملون المصابين عبر ممرات ضيقة.


وقال المسؤولون الهنديون، إن السلطات الهندية سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحتى الآن 11 واقعة لانهيار منازل وجدران في منطقة مومباي.


وأضاف، أنه في أحد الأحياء انهارت حوالي 6 أكواخ تقع عند قاعدة تل فوق بعضها.

 

وغمرت المياه عدة مناطق في مومباي بعد هطول أمطار غزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتعطلت خدمات قطارات الضواحي مما أدى إلى توقف الحياة في العاصمة المالية للهند.


وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على مومباي وساحل ولاية ماهاراشترا الصناعية خلال الأيام الأربعة المقبلة.


وغالبا ما تؤدي الأمطار الغزيرة خاصة خلال الرياح الموسمية في الهند من يوليو إلى سبتمبر، إلى انهيار المباني خاصة القديمة أو التي شيدت بشكل غير قانوني.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60f3bdd64c59b740504a18a2

مصرع عشرات الأشخاص وإصابة آخرين بغارات جوية ومعارك في أفغانستان

14000319000536_Test_PhotoI

الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها إلى إيران

2018_12_31_14_46_42_129

زلزال بقوة 6.4 درجة يهز بنما

thumbs_b_c_88eebfaf0df866e67d2ac9af90ed8fc4

ارتفاع حصيلة الوفيات خلال موجة الحر الأخيرة إلى 808 حالات في كندا

637611215615347455

رسالة حازمة من رئيس وزراء إثيوبيا إلى الجبهة الشعبية لتحرير تغراي

resize

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عُمان

أخبار متعلقة
s

أمطار تتساقط بغزارة على الرياض - فيديو

1-1270747

مصرع 5 أشخاص وفقدان 3 آخرين جراء فيضانات وانهيارات في تركيا

يير

غرق الشوارع والأقبية في ولاية بافاريا الألمانية بسبب العواصف والأمطار - فيديو

thumbs_b_c_ce040ed43d5fb363cffc7554b9f1b5ed

صواعق البرق تودي بحياة 60 شخصا على الأقل في الهند

60eae7334c59b74c2165a995

اليابان .. حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي ترتفع إلى 10 أشخاص

60e88319423604727f25b996

الهند.. تسجيل 14 إصابة بفيروس زيكا في ولاية كيرلا