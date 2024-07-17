الأربعاء 17-07-2024
الوكيل الاخباري
 

مصرع 29 و إصابة 13 جراء سقوط حافلة بواد في البيرو

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الأربعاء، 17-07-2024 11:44 ص

مصرع 29 و إصابة 13 جراء سقوط حافلة بواد في البيرو

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الوكيل الاخباري- لقي 29 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 13 آخرون جراء سقوط حافلة في واد بمنطقة جبال الأنديز في البيرو الليلة الماضية.

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ونقلت إذاعة "آر بي بي إن" ، اليوم الأربعاء، عن الوزارة قولها في منشور عبر منصة "إكس"، "إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة في طريقها من العاصمة "ليما" متجهة إلى مدينة "أياكوتشو" جنوبي البلاد"، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية لانتشال الضحايا..


وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفيات المجاورة لتلقى العلاج بعد إصابتهم في الحادث الذي لم تتضح بعد أسبابه وملابساته.


يشار إلى أن حوادث الطرقات شائعة في البيرو نتيجة وجود عدد كبير من الطرق الجبلية الوعرة.

 




 

 


 

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