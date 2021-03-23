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الثلاثاء، 23-03-2021 08:38 م

إصابة 14 آخرين

مصرع 3 أشخاص بانفجار جنوب غرب باكستان

مقتل
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، مصرع 3 أشخاص بانفجار قنبلة قوية زرعت على جانب طريق خارج مقر قوات الأمن في جنوب غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان.

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وذكر مسؤول الشرطة، جميل أحمد، في تصريح صحفي، أن الحادث وقع في مدينة شامان وأسفر عن مصرع 3 أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين، مضيفا أن عناصر الإنقاذ نقلوا الضحايا والجرحى إلى مستشفى قريب.


ولم يكشف أحمد مزيدا من التفاصيل، لكنه قال إن الشرطة الباكستانية ما زالت تحقق في الواقعة، بينما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن العملية.


وشامان هي مدينة حدودية رئيسية في إقليم بلوشستان، الذي يعد مسرحا لتمرد طويل الأمد من الجماعات الانفصالية مثل "جبهة تحرير بلوشستان" و"جيش تحرير بلوشستان"، والتي شنت على مدى عقود هجمات للضغط من أجل تلبية مطالبها بالاستقلال، كما أن حركة "طالبان" الباكستانية لها وجود هناك.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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