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الأربعاء، 30-09-2020 07:08 ص

إجلاء الآلاف

مصرع 3 أشخاص بحريقين في غابات كاليفورنيا

حريق
حرائق الغابات في كاليفورنيا


الوكيل الإخباري - يعمل رجال الإطفاء الأمريكيون على إخماد حريقين نشبا غابات في شمال كاليفورنيا، وتسببا في مصرع 3 أشخاص وإجلاء عشرات الآلاف عن منازلهم.

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وتتوقع هيئات الأرصاد أن يعيق الطقس الحار والجاف جهود السيطرة على النيران.
وأشارت شرطة المقاطعة إلى أن "الضحايا الثلاثة سقطوا في ما أطلق عليه "حريق زوج" بمقاطعة شاستا الواقعة على بعد نحو 320 كيلومترا إلى الشرق من سان فرانسيسكو، وجميعهم من المدنيين".


وأضافت، أن "عدد الضحايا ارتفع بذلك إلى 29 منذ منتصف أغسطس، جراء أسوأ حرائق غابات سنوية تشهدها كاليفورنيا على الإطلاق من حيث المساحة".


وقالت إدارة الغابات بالولاية: "مع عدم وجود أمطار متوقعة في الأفق، تظل أجواء كاليفورنيا جافة وعرضة لحرائق الغابات".
وأعلن حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بالولاية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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