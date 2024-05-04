مصرع 37 شخصا في أسوأ فيضانات يشهدها جنوب البرازيل منذ 80 عاما

الوكيل الإخباري - لقي 37 شخصا على الأقل حتفهم، بينما لا يزال 74 آخرون في عداد المفقودين، جراء الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية "ريو غراندي دو سول" في جنوب البرازيل.

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وهذه هي رابع كارثة بيئية من نوعها تشهدها البرازيل خلال عام، في أعقاب الفيضانات التي ضربت البلاد في يوليو، وسبتمبر، ونوفمبر، 2023، وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات بسببها 75 شخصا.



وغمرت مياه الأمطار عدة مدن، مسجلة منسوبا قياسيا، وأجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم. وفقا لوكالة الدفاع المدني، أكثر من 23 ألف شخص اضطروا لترك منازلهم.



ووفقا للهيئة الجيولوجية البرازيلية: مستوى الفيضانات في الولاية تجاوز الحد الأقصى التاريخي المسجل في عام 1941، وفي بعض المدن الأخرى تجاوز أعلى مستويات مسجلة منذ بدء التسجيل قبل نحو 150 عاما.

RT