الثلاثاء 11-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 11-06-2024 11:43 ص

مصرع 39 شخصا جراء غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل اليمن

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الوكيل الإخباري- قالت منظمة الهجرة الدولية اليوم الثلاثاء إن 39 شخصاً لقوا حتفهم بعد غرق مركب كان يقل أكثر من 200 مهاجر قبالة السواحل اليمنية.

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وأضافت أنه 150 في عداد المفقودين، وبلغ عدد الناجين 71 ناجيًا، مشيرة بأنها تعمل على تقدم المساعدات الفورية للناجين من الحادث المأساوي.





 




 

 


 

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