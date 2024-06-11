مصرع 39 شخصا جراء غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل اليمن

الوكيل الإخباري- قالت منظمة الهجرة الدولية اليوم الثلاثاء إن 39 شخصاً لقوا حتفهم بعد غرق مركب كان يقل أكثر من 200 مهاجر قبالة السواحل اليمنية.

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وأضافت أنه 150 في عداد المفقودين، وبلغ عدد الناجين 71 ناجيًا، مشيرة بأنها تعمل على تقدم المساعدات الفورية للناجين من الحادث المأساوي.











بلغ عدد الذين لقوا حتفهم 39 قتيلاً، بينما أصبح 150 في عداد المفقودين، وبلغ عدد الناجيين 71 ناجياً.



تقدم المنظمة الدولية للهجرة المساعدات الفورية للناجين من الحادث المأساوي.



وسنوافيكم بآخر المستجدات. حادث أليم قبالة سواحل #اليمن : غرق قارب يحمل 260 مهاجرًا أمس.بلغ عدد الذين لقوا حتفهم 39 قتيلاً، بينما أصبح 150 في عداد المفقودين، وبلغ عدد الناجيين 71 ناجياً.تقدم المنظمة الدولية للهجرة المساعدات الفورية للناجين من الحادث المأساوي.وسنوافيكم بآخر المستجدات. June 11, 2024