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الإثنين، 15-02-2021 12:24 م

مصرع 4 أشخاص إثر انهيار مبنى في القاهرة - فيديو

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الوكيل الاخباري - انهار مبنى في منطقة روض الفرج بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس الأحد، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص.

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ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في انتشال 4 أشخاص أحياء، بينهم سيدة وطفل.


وأشار موقع "أخبار اليوم"، إلى أن الأشخاص الأربعة الأحياء حالتهم الصحية مستقرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.


وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بانهيار عقار في شارع خورشيد، بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.


وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 4 أشخاص.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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