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السبت، 24-04-2021 02:52 م

تابعة للقوات الجوية

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية في زيمبابوي

تح
تعبيرية


الوكيل الإخباري - قال موقع عالمي، أمس الجمعة، إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب اثنان في تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية الزيمبابوية.

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وذكر الموقع، نقلا عن بيان لهذه القوات، أن الحادث وقع بالقرب من المركز السكني أكتور.


وجاء في البيان: "سقطت المروحية على دار سكنية، وللأسف تسبب ذلك بمصرع اثنين من الطيارين وأحد الفنيين، بالإضافة إلى طفل كان على الأرض".


وأشار البيان، إلى أن الحادث تسبب أيضا بإصابة امرأة وطفلها بحروق شديدة وتم نقلهما إلى المستشفى.


وذكر البيان، أن المروحية المنكوبة كانت تنفذ تحليقات تدريبية.
وقال سلاح الجو في زيمبابوي، إن التحقيق لا يزال مستمرا لتحديد ظروف وأسباب الحادث.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 


 




 

 


 

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