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تحذير أمني هام للأردنيين

الأربعاء، 03-02-2021 12:30 م

العثور على جثة عامل

مصرع 4 أشخاص بحريق بمستودع في سيبيريا

رجل إطفاء يخمد حريقا -(أرشيفية)
تعبيرية


الوكيل الإخباري - قالت لجنة التحقيق الروسية، إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم بحريق شب في مستودع بإقليم كراسنويارسك في سيبيريا.

وذكرت اللجنة، أنه تم العثور على جثة أحد العمال في مبنى مستودع قطع الغيار الذي التهمته النيران.

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وأشارت اللجنة، إلى أنه تم كذلك العثور على جثث رجال الأطفاء الثلاثة، الذين تم الإعلان سابقا عن اختفائهم في مكان الحريق.


وقال مصدر في اللجنة: "تدل المعطيات الأولية، على أن الثلاثة قتلوا بعد انهيار السقف عليهم".


في وقت سابق من اليوم، قال مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن 3 من عناصر الإطفاء فقدوا، أثناء إخماد حريق بمساحة 3.5 ألف متر مربع، في مستودع قطع غيار السيارات في مدينة كراسنويارسك السيبيرية.

 

ويجري التحقيق، لتحديد أسباب وملابسات الحريق.


وأضاف المصدر: "تم فقدان الاتصال بمجموعة في خدمة الحماية من الغاز والدخان تتكون من ثلاثة أشخاص".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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