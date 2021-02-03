مصرع 4 أشخاص بحريق بمستودع في سيبيريا

الوكيل الإخباري - قالت لجنة التحقيق الروسية، إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم بحريق شب في مستودع بإقليم كراسنويارسك في سيبيريا.



وذكرت اللجنة، أنه تم العثور على جثة أحد العمال في مبنى مستودع قطع الغيار الذي التهمته النيران.

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وأشارت اللجنة، إلى أنه تم كذلك العثور على جثث رجال الأطفاء الثلاثة، الذين تم الإعلان سابقا عن اختفائهم في مكان الحريق.



وقال مصدر في اللجنة: "تدل المعطيات الأولية، على أن الثلاثة قتلوا بعد انهيار السقف عليهم".



في وقت سابق من اليوم، قال مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن 3 من عناصر الإطفاء فقدوا، أثناء إخماد حريق بمساحة 3.5 ألف متر مربع، في مستودع قطع غيار السيارات في مدينة كراسنويارسك السيبيرية.

ويجري التحقيق، لتحديد أسباب وملابسات الحريق.





وأضاف المصدر: "تم فقدان الاتصال بمجموعة في خدمة الحماية من الغاز والدخان تتكون من ثلاثة أشخاص".

المصدر : روسيا اليوم

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