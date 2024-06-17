الإثنين 17-06-2024
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الإثنين، 17-06-2024 06:10 م

مصرع 4 أشخاص بهطول أمطار غزيرة شرقي الصين

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الوكيل الاخباري- لقي أربعة أشخاص مصرعهم وفقد اثنان آخران اليوم الإثنين بعد أن اجتاحت انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة محافظة ووبينغ بمقاطعة فوجيان شرقي الصين، حسبما ذكرت السلطات .

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وتأثر إجمالي 47800 شخص في محافظة ووبينغ التابعة لمدينة لونغيان بالأمطار الغزيرة التي بدأت في الأمس، وتعرضت عدة بلدات في محافظة شانغهانغ لأضرار في الطرق وانقطاع جزئي للاتصالات والكهرباء بسبب هطول الأمطار الغزيرة لفترة طويلة، وفقا لوكالة شينخوا الصينية.


وقام المركز المحلي للسيطرة على الفيضانات في ووبينغ بتفعيل الاستجابة للطوارئ من المستوى الأول للأمطار الغزيرة.


ويوجد في الصين نظام للاستجابة للطوارئ للسيطرة على الفيضانات مؤلف من أربعة مستويات، حيث يعتبر المستوى الأول، هو الأكثر شدة.

 




 

 


 

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