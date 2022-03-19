مصرع 4 اشخاص بتحطم طائرة عسكرية أميركية في النرويج

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات النرويجية اليوم السبت، مقتل أربعة أميركيين كانوا في طائرة عسكرية تحطمت في النرويج أثناء مشاركتها في تدريبات ينظمها الحلف الأطلسي.

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وذكرت وزارة الدفاع النرويجية في بيان أن "شرطة نوردلاند أكدت صباح السبت مقتلهم ويحملون الجنسية الأميركية،" وفقا لموقع يورونيوز الإخباري .



يذكر ان جهاز الطوارئ النرويجي افاد أمس الجمعة بفقدان طائرة عسكرية أميركية عليها طاقم من أربعة أفراد.





بترا